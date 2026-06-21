Ограничения на топливо и транспорт ввели в Севастополе на два дня

Общественный транспорт изменит время работы с 05:30 до 21:00, паромы курсировать не будут — только пассажирские катера. Крупные торговые объекты будут работать с 07:00 до 20:00, кафе и общепит — с 08:00 до 20:00. Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза сетей возможны графики отключения электричества. Все уличные массовые мероприятия отменяются с 22 июня до особого распоряжения.