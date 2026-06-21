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Ограничения на топливо и транспорт ввели в Севастополе на два дня

В Севастополе в связи с последними событиями на полуострове введены временные ограничения на продажу топлива, работу общественного транспорта и торговых центров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания оперативного штаба.

В Севастополе в связи с последними событиями на полуострове введены временные ограничения на продажу топлива, работу общественного транспорта и торговых центров. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам заседания оперативного штаба.

— Топливо: в целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, — говорится в сообщении.

Общественный транспорт изменит время работы с 05:30 до 21:00, паромы курсировать не будут — только пассажирские катера. Крупные торговые объекты будут работать с 07:00 до 20:00, кафе и общепит — с 08:00 до 20:00. Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза сетей возможны графики отключения электричества. Все уличные массовые мероприятия отменяются с 22 июня до особого распоряжения.

Губернатор призвал жителей отнестись с пониманием к мерам, подчеркнув, что они необходимы для обеспечения безопасности.

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму прекращен отпуск топлива на АЗС как за наличный, так и безналичный расчет, а также по талонам. Оно будет отпускаться только госслужбам.

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