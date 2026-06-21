Нижегородка отдала мошенникам миллионы для «помощи подруге»

В Володарске 45‑летняя местная жительница лишилась свыше 4,1 миллиона рублей из‑за действий аферистов. Информацию об инциденте распространила пресс‑служба ГУ МВД по Нижегородской области.
По словам потерпевшей, в апреле с ней через мессенджер связалась женщина, представившаяся её подругой. Собеседница заявила, что столкнулась с трудностями при выводе средств с брокерского счёта, и попросила помочь.
Под предлогом реализации «схемы вывода» злоумышленники направляли пострадавшей инструкции: следуя им, женщина перевела на продиктованные реквизиты все свои сбережения. В результате банк заблокировал счета обеих участниц операции. Затем мошенники, выдав себя за сотрудников брокерского агентства, убедили женщин, что для разблокировки требуется выполнить «трансферный перевод».
После того как деньги поступили на электронный кошелёк, «вывести» их вновь не получилось. Тогда аферисты уговорили потерпевшую оформить кредит на миллион рублей и перечислить эти средства в ту же систему. Но даже после этого доступ к деньгам так и не появился.
В какой‑то момент женщины поняли, что стали жертвами обмана. Совокупный ущерб превысил 4 175 000 рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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