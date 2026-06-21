Нижегородка отдала мошенникам миллионы для «помощи подруге»

После того как деньги поступили на электронный кошелёк, «вывести» их вновь не получилось. Тогда аферисты уговорили потерпевшую оформить кредит на миллион рублей и перечислить эти средства в ту же систему. Но даже после этого доступ к деньгам так и не появился.