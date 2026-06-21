Мощный взрыв произошёл в промышленной зоне к северо-востоку от столицы Катара

Мощный взрыв в индустриальной зоне Рас-Лаффан в Катаре. Видео © X / Political Pen.
«Локальный взрыв произошёл на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан. Силы гражданской обороны ликвидируют последствия инцидента, пострадавших и утечек не зафиксировано», — сказано в заявлении МВД.
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