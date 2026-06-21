В двух районах Воронежской области завыли сирены 21 июня поздним вечером

— Зайдите в помещение, отойдите от окон, — советует глава региона.
Тем, кто увидел БпЛА, следует уйти из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
Напомним, что сегодня над Воронежской областью объявляли ракетную опасность — режим действовал с 17:51 до 18:01. А режим атаки дронов действует с 22:51.
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше