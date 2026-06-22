В ДНР при атаках украинских дронов погиб человек, ещё семеро пострадали

Большая часть пострадавших приходится на Донецк и Горловку. В Киевском районе административного центра ДНР травмы получили три человека — женщина 1969 года рождения, мужчина 1990 года рождения и женщина 1974 года рождения. В Никитовском районе Горловки пострадали женщина 1967 года рождения и двое мальчиков 2014 и 2019 годов рождения.