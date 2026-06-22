Журналисты aif.ru повторили путь Усольцевых, чтобы разгадать их тайну

С первых дней поисков исчезнувшей в красноярской тайге семьи Усольцевых aif.ru ведёт расследование этой странной истории. Корреспонденты издания отправились в таёжный поселок, чтобы на месте попытаться понять — что же произошло с Сергеем, Ириной, их дочкой Ариной и собачкой Ладой.
Напомним, когда 1 октября 2025 года в Кутурчине начались поиски семьи Усольцевых, никто не сомневался, что пропавших найдут быстро — в течение суток или двух. Дело в том, что на Кутурчинском Белогорье до этого уже неоднократно терялись туристы, и обычно их находили за несколько часов. В случае с Усольцевыми был нюанс — их поиски начались лишь на третьи сутки после исчезновения, да к тому же к вечеру дня пропажи резко испортилась погода.
Однако поиски шли и шли, в Кутурчин съезжалось всё больше волонтеров со всей страны, но никаких следов Усольцевых — живых или мёртвых, обнаружить так и не удалось. Сейчас, спустя почти девять месяцев, в деле ровно столько же подвижек, что и в первый день, — то есть ничего.
А были ли вообще в тайге Усольцевы? Куда конкретно они отправились, выйдя из своего автомобиля? Может, их ищут вовсе не там? Пропавшая семья анонсировала в соцсетях свой поход по маршруту к Камню желаний и скале Мальвинка, но реально ли его пройти семье с маленьким ребёнком? Что думают местные жители о деле исчезновения семьи?
За ответами на эти вопросы корреспонденты aif.ru Анна Соколова и Татьяна Бахгигозина отправились в Кутурчин. Они повторили весь путь Усольцевых, начиная от приезда в Партизанский район Красноярского края и заканчивая походом на скалу Мальвинка.
В этом путешествии было получено множество важных для дела новых фактов и свидетельств. То, что местные жители могли скрывать, они рассказали aif.ru. Порой это была шокирующая информация.
Серия статей с фотофиксацией каждого шага корреспондентов будет публиковаться на сайте aif.ru. Возможно, что после обнародования этих новых сведений расследование этого самого загадочного дела последних лет пойдёт по другим направлениям.