Журналисты aif.ru повторили путь Усольцевых, чтобы разгадать их тайну

Напомним, когда 1 октября 2025 года в Кутурчине начались поиски семьи Усольцевых, никто не сомневался, что пропавших найдут быстро — в течение суток или двух. Дело в том, что на Кутурчинском Белогорье до этого уже неоднократно терялись туристы, и обычно их находили за несколько часов. В случае с Усольцевыми был нюанс — их поиски начались лишь на третьи сутки после исчезновения, да к тому же к вечеру дня пропажи резко испортилась погода.