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Лицо в гематомах, тело без одежды: За пять часов на севере Москвы из воды достали двух погибших

На севере Москвы в течение нескольких часов из воды достали двух погибших. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Первый сигнал поступил около 16:00. Компания на катере шла по Бутаковскому заливу Химкинского водохранилища. Пассажиры заметили на поверхности человеческую голову.

Подойдя ближе, люди увидели обнажённое тело. Предположительно, оно принадлежало мужчине. На лице погибшего очевидцы разглядели множественные гематомы.

Спустя несколько часов, около 21:00, произошёл второй трагический эпизод. На этот раз — в Головинском районе. Прохожие наткнулись на утопленника в обмелевшей реке Лихоборке.

Очевидцы немедленно вызвали на место полицию и бригаду скорой помощи. Расстояние между точками, где нашли погибших, составляет чуть больше шести километров по прямой.

Сейчас экстренные службы выясняют, связаны ли эти два инцидента между собой.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.