Свыше 200 российских туристов второй день не могут улететь из Антальи в Москву

Однако и после повторной регистрации ситуация не изменилась: рейс снова начали задерживать. Пассажиры находятся в терминале уже второй день и до сих пор не знают, когда смогут вернуться домой. По данным телеграм-канала Baza, на борту ожидают 205 человек, включая маленьких детей, пожилых, беременных и ребёнка с высокой температурой. Туристы жалуются на отсутствие питания и воды, а у многих заканчиваются деньги после отпуска.