В Харькове произошел взрыв

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
В Харьковской области работает воздушная тревога, также сирены звучат в Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
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