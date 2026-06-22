Смерть на трассе в Крыму: микроавтобус столкнулся с легковушкой

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, двигавшимся навстречу.
В результате аварии погибли два человека. Среди погибших — 17-летний подросток.
На момент столкновения в микроавтобусе находились 18 человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Крыма сообщили, что контролируют ход процессуальной проверки.
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