Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смерть на трассе в Крыму: микроавтобус столкнулся с легковушкой

Два человека стали жертвами крупного ДТП в Первомайском районе Крыма.

Два человека стали жертвами крупного ДТП в Первомайском районе Крыма. Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла вечером вблизи села Открытое. Обстоятельства происшествия также находятся на контроле прокуратуры региона.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, двигавшимся навстречу.

В результате аварии погибли два человека. Среди погибших — 17-летний подросток.

На момент столкновения в микроавтобусе находились 18 человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Крыма сообщили, что контролируют ход процессуальной проверки.

Читайте также: Al Mayadeen сообщил о новых условиях Ирана для переговоров с США.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше