Подросток одним выстрелом случайно ранил 11 человек на свадьбе в Турции

Подросток выстрелил из ружья в момент, когда из дома вывозили невесту, однако дробь срикошетила от земли и поразила находившихся рядом гостей. Все 11 пострадавших были оперативно доставлены в больницу. Двоих из них позже перевели в медучреждения Денизли для более детального обследования и лечения. По данным источника, угрозы их жизням нет.