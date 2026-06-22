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Подросток одним выстрелом случайно ранил 11 человек на свадьбе в Турции

В турецкой провинции Денизли во время свадебного торжества произошёл инцидент со стрельбой, в результате которого пострадали 11 человек. Как сообщает газета Milliyet, всё случилось в районе Кыралан уезда Чивриль, когда 15-летний юноша решил произвести традиционный для этих мест праздничный выстрел в воздух.

Источник: Life.ru

Подросток выстрелил из ружья в момент, когда из дома вывозили невесту, однако дробь срикошетила от земли и поразила находившихся рядом гостей. Все 11 пострадавших были оперативно доставлены в больницу. Двоих из них позже перевели в медучреждения Денизли для более детального обследования и лечения. По данным источника, угрозы их жизням нет.

После случившегося юношу доставили в жандармерию для дачи показаний. По факту происшествия начато расследование, а также проводится административная проверка.

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