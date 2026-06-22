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Стала известна причина мощного взрыва в крупнейшем мировом хабе по сжижению газа

Взрыв на газоперерабатывающем заводе Barzan в промышленной зоне Рас-Лаффан в Катаре произошёл из-за эксплуатационной ошибки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

Инцидент случился на объекте, который находится в одной из ключевых промзон Катара к северо-востоку от столицы Дохи. Там расположены основные мощности страны по производству сжиженного природного газа.

В ведомстве уточнили, что пострадавших после происшествия нет. Утечек опасных веществ на объекте также не зафиксировали.

Катарская госкомпания QatarEnergy, чьи мощности расположены в Рас-Лаффане, также официально прокомментировала чрезвычайное происшествие. В соцсети X компания сообщила, что при запуске производства на газораспределительном пункте Barzan случился «инцидент, приведший к взрыву и пожару». Для тушения огня незамедлительно выехали аварийно-спасательные бригады. По последним данным, возгорание удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения нет.

Ранее, в середине марта, этот район подвергался ракетному обстрелу. Тогда предприятию QatarEnergy был нанесен серьёзный урон, вспыхнул сильный пожар. Согласно информации Минобороны Катара, со стороны Ирана было выпущено пять баллистических ракет: четыре сбили, одна упала на территории промышленной зоны.

Стоит отметить, что комплекс в Рас-Лаффане — это крупнейший мировой хаб по сжижению и экспорту природного газа, обеспечивающий порядка 20% глобальных поставок СПГ.

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