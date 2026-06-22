Подросток случайно обстрелял гостей на свадьбе в Турции

В турецкой провинции Денизли во время свадебного торжества 15-летний юноша случайно ранил из ружья 11 человек. Как сообщает газета Milliyet, инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль, когда подросток решил произвести традиционный для этих мест праздничный выстрел в воздух в тот момент, когда из дома вывозили невесту. Однако дробь срикошетила от земли и поразила находившихся рядом гостей.