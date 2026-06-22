Подросток случайно обстрелял гостей на свадьбе в Турции

В турецкой провинции Денизли во время свадебного торжества 15-летний юноша случайно ранил из ружья 11 человек. Как сообщает газета Milliyet, инцидент произошел в районе Кыралан уезда Чивриль, когда подросток решил произвести традиционный для этих мест праздничный выстрел в воздух в тот момент, когда из дома вывозили невесту. Однако дробь срикошетила от земли и поразила находившихся рядом гостей.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, двое из них позже переведены в медучреждения Денизли для более детального обследования. Угрозы их жизням нет, сообщает источник. Подростка доставили в жандармерию для дачи показаний, по факту происшествия начато расследование и проводится административная проверка.
По предварительным данным, ружье принадлежало отцу невесты. Полиция изъяла оружие для баллистической экспертизы, чтобы установить точные обстоятельства случившегося. Местные власти рассматривают вопрос о запрете подобных стрельб на семейных торжествах в рамках профилактики несчастных случаев. Свадебная церемония после инцидента была продолжена без использования оружия.
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