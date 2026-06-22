Жительница Горловки погибла после взрыва мины «колокольчик»

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё семь жителей ДНР получили ранения при атаках украинских беспилотников. По данным главы региона Дениса Пушилина, жертвой атаки стал мужчина в Шахтёрске, ещё один житель пострадал на дороге Дебальцево — Светлодарск. В Донецке и Горловке ранения получили несколько горожан, среди них двое детей 2014 и 2019 годов рождения. Также власти сообщили о повреждении жилого дома, трёх грузовиков и легкового автомобиля.