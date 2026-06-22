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Жительница Горловки погибла после взрыва мины «колокольчик»

Мирная жительница Горловки (ДНР) после взрыва суббоеприпаса типа «колокольчик». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса ВФУ типа “колокольчик”. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько в соцсетях.

Мина «Колокольчик» — разговорное название противопехотных мин нажимного или натяжного действия, у которых взрыватель напоминает по форме колокол (чаще всего речь идёт о минах типа ПМН, ПМН-2 или американских M16). Принцип работы основан на выбрасывании мины вверх с помощью вышибного заряда и её подрыве на высоте 0,5−1,5 метра над землёй, что создает мощный круговой осколочный поток, поражающий цели в радиусе до 15−20 метров.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё семь жителей ДНР получили ранения при атаках украинских беспилотников. По данным главы региона Дениса Пушилина, жертвой атаки стал мужчина в Шахтёрске, ещё один житель пострадал на дороге Дебальцево — Светлодарск. В Донецке и Горловке ранения получили несколько горожан, среди них двое детей 2014 и 2019 годов рождения. Также власти сообщили о повреждении жилого дома, трёх грузовиков и легкового автомобиля.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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