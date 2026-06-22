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Подросток случайно ранил из ружья 11 человек на свадьбе в Турции

11 человек получили травмы в результате стрельбы в Турции, 15-летний подросток взял ружьё и попытался произвести праздничный выстрел в воздух.

Источник: Аргументы и факты

11 человек получили травмы в результате стрельбы в Турции, информирует Milliyet.

Инцидент случился в провинции Денизли в районе Кыралан уезда Чивриль во время свадьбы. По данным издания, 15-летний подросток взял ружьё и попытался произвести праздничный выстрел в воздух.

«Подросток хотел произвести выстрел в воздух во время церемонии вывоза невесты, однако дробь после выстрела срикошетила от земли и ранила 11 человек», — говорится в сообщении.

Пострадали участники церемонии, они были госпитализированы. Правоохранители проводят расследование, подростка доставили в жандармерию для дачи показаний.

Стрельба в воздух во время праздничных мероприятий является традицией в ряде регионов Турции. При этом правоохранители призывают отказаться от этой традиции в связи с большим числом происшествий.

Напомним, по данным Trt Haber, житель Турции ранил пятерых человек, пытаясь застрелить змею.