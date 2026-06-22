Мирная жительница погибла при взрыве суббоеприпаса в Горловке

В Горловке мирная жительница погибла в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик». Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил мэр города Иван Приходько.
— Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким, — написал Приходько в своем Telegram-канале.
В этот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров.
Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.
21 июня Министерство обороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей.