Два человека, включая подростка, погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Авария произошла около 17:20 на автодороге Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое. Водитель BMW 1986 года рождения при выполнении обгона столкнулся с микроавтобусом Mercedes под управлением водителя 1954 года рождения, двигавшегося во встречном направлении.
В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 18 человек. Данные о других пострадавших уточняются. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.
Ранее на трассе А-350 Чита — Забайкальск️ водитель автобуса, в котором находились иностранцы, не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось. Позже стало известно, что в результате аварии погибли два человека. 14 человек были доставлены в Центральные районные больницы Борзи и Забайкальска.