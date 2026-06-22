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Два человека, включая подростка, погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

В Крыму в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека, один из которых — 17-летний подросток. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В Крыму в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли два человека, один из которых — 17-летний подросток. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 17:20 на автодороге Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое. Водитель BMW 1986 года рождения при выполнении обгона столкнулся с микроавтобусом Mercedes под управлением водителя 1954 года рождения, двигавшегося во встречном направлении.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 18 человек. Данные о других пострадавших уточняются. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.

Ранее на трассе А-350 Чита — Забайкальск️ водитель автобуса, в котором находились иностранцы, не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось. Позже стало известно, что в результате аварии погибли два человека. 14 человек были доставлены в Центральные районные больницы Борзи и Забайкальска.

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