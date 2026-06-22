СКР проверит сообщения о затонувшем в Химках катере

Как сообщает Telegram-канал Mash, в канале столкнулись катер и теплоход, после чего малое судно стало тонуть. Уточняется, что катер был арендован. Четверых пассажиров маломерного судна, которые, по информации канала, были пьяны, спасли люди с того самого теплохода.