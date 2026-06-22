Рейс Анталья — Москва второй день не могут отправить из‑за задержек

Российские туристы уже вторые сутки не могут вылететь из Антальи в Москву, сообщает телеграм‑канал Baza. По данным канала, в аэропорту остаются более 200 пассажиров, среди которых дети, беременные женщины и пожилые люди.
Главная проблема — многократные переносы рейса 2S011 авиакомпании Southwind. Самолёт должен был отправиться ещё днём накануне, однако вылет сначала сдвинули, а вечером полностью отменили. Туристов отвезли в гостиницу, но утром вновь вернули в аэропорт.
После повторной регистрации ситуация не изменилась: отправление снова начали откладывать. Люди находятся в терминале второй день подряд и не понимают, когда смогут вернуться домой. По информации Baza, на рейс зарегистрированы 205 человек, включая маленьких детей, пожилых и беременных пассажирок. Среди ожидающих — ребёнок с высокой температурой.
Туристы жалуются, что им не предоставляют воду и питание. Многие отмечают, что после отпуска у них заканчиваются деньги.
Во время одного из конфликтов представитель авиакомпании, как утверждают пассажиры, грубо ответил женщине, потребовав «закрыть рот». Когда рейс отправится в Москву, людям до сих пор не сообщили.
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