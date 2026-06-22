Рейс Анталья — Москва второй день не могут отправить из‑за задержек

После повторной регистрации ситуация не изменилась: отправление снова начали откладывать. Люди находятся в терминале второй день подряд и не понимают, когда смогут вернуться домой. По информации Baza, на рейс зарегистрированы 205 человек, включая маленьких детей, пожилых и беременных пассажирок. Среди ожидающих — ребёнок с высокой температурой.