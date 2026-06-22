По исчезновению вертолета с пилотессой в Приморье возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Статья касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть двух и более лиц. Дело возбуждено после исчезновения вертолета Robinson R44.
Вертолет вылетел в воскресенье, 21 июня, из посёлка Терней в посёлок Единка Тернейского района Приморского края. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Вертолет сигналы бедствия не передал. Его местоположение пока не известно.
Поисково-спасательная операция возобновилась после наступления светлого времени суток.
По данным Telegram-канала SHOT, воздушным судном управляла пилотесса Екатерина. У неё 15-летний авиационный опыт. Рядом с ней на борту находился летчик-наблюдатель по имени Николай. Следователи уточнили, что экипаж не сообщал диспетчерам о неисправностях вплоть до момента потери связи.
Вертолет работал по контракту с ФБУ «Авиалесоохрана». Машина разведывала местность в Тернейском районе. Подтвердила эту информацию Дальневосточная транспортная прокуратура.
Она также указала, что машина принадлежала к типу R-44. Вертолет выполнял лесоавиационные задачи. Экипаж должен выйти на связь в полдень по местному времени.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Также проверяется соблюдение требований законодательства о безопасности полётов.
Посёлок Единка — самый отдалённый населённый пункт Приморского края. У него есть регулярное воздушное сообщение с краевым центром.