По исчезновению вертолета с пилотессой в Приморье возбуждено дело

По данным Telegram-канала SHOT, воздушным судном управляла пилотесса Екатерина. У неё 15-летний авиационный опыт. Рядом с ней на борту находился летчик-наблюдатель по имени Николай. Следователи уточнили, что экипаж не сообщал диспетчерам о неисправностях вплоть до момента потери связи.