Пять человек, включая двух детей, погибли в результате ДТП под Архангельском

Федеральная трасса А-215 (ранее Р-37) протяжённостью около 790 км соединяет Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Карелию, проходя через Вытегру и Каргополь вдоль западного побережья Онежского озера. В 2019 году дорога получила федеральный статус, после чего началась её масштабная реконструкция — в октябре 2025 года открыт обновлённый участок 58−74 км в Карелии (с освещением и тротуарами). Трасса имеет важное транспортное значение, обеспечивая связь центральных регионов с северо-западом и выход к Онежскому озеру.