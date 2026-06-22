Пять человек, включая двух детей, погибли в результате ДТП под Архангельском

Согласно информации ведомства, две легковушки столкнулись на участке федеральной дороги на территории Плесецкого муниципального округа в районе посёлка Шелекса.
«В ДТП пострадали семь человек, из них пять человек погибли, в том числе двое детей, двое человек госпитализированы», — сказано в заявлении.
Федеральная трасса А-215 (ранее Р-37) протяжённостью около 790 км соединяет Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Карелию, проходя через Вытегру и Каргополь вдоль западного побережья Онежского озера. В 2019 году дорога получила федеральный статус, после чего началась её масштабная реконструкция — в октябре 2025 года открыт обновлённый участок 58−74 км в Карелии (с освещением и тротуарами). Трасса имеет важное транспортное значение, обеспечивая связь центральных регионов с северо-западом и выход к Онежскому озеру.
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