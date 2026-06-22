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С дроппера взыскали 930 тыс рублей для 15-летнего жителя Хабаровского края

Мошенники убедили подростка перевести деньги родителей на «безопасный счет».

Источник: Хабаровский край сегодня

В районе имени Полины Осипенко суд взыскал с дроппера в пользу обманутого мошенниками 15-летнего подростка 930 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В мае прошлого года школьнику позвонили и предложили сообщить код от кабинета Госуслуг, так как его якобы нет в списках на сдачу экзаменов. После этого обманули сообщением о взломе и убедили перевести на «безопасный счет» мошенников деньги родителей.

Мать подростка обратилась в прокуратуру, которая после проведения проверки подала в суд иск о взыскании денег с дроппера.

— Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами с владельца счета, на который они поступили. Суд требования прокурора удовлетворил, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, жительница Хабаровского края лишилась 4,3 млн рублей при «вступлении» в домовой чат.