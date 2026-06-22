С дроппера взыскали 930 тыс рублей для 15-летнего жителя Хабаровского края

В мае прошлого года школьнику позвонили и предложили сообщить код от кабинета Госуслуг, так как его якобы нет в списках на сдачу экзаменов. После этого обманули сообщением о взломе и убедили перевести на «безопасный счет» мошенников деньги родителей.