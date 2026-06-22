Шесть человек погибли при крушении самолета ВСС Боливии

Кроме того, 21 июня пресс-служба департамента полиции американского штата Мэриленд проинформировала о гибели трех человек в результате падения одномоторного самолета. По версии следствия, воздушное судно связано с одной из местных летных школ округа Монтгомери. Полиция не исключает, что оно могло использоваться в тренировочном полете.