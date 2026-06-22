Шесть человек погибли при крушении самолета ВСС Боливии

Как указывается в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), «предварительные сообщения подтверждают гибель всех шести человек, находившихся на борту: четыре военнослужащих и два гражданских лица».
Отмечается, что самолет вылетел из международного аэропорта Эль-Альто в направлении Кочабамбы. После потери связи с бортом был объявлен сигнал тревоги INCERFA и введены протоколы экстренной помощи. Впоследствии обломки воздушного судна были найдены в районе Серро-Саяри.
Согласно информации минобороны, комиссия по расследованию авиационных происшествий (JIAA) уже начала работу по установлению причин произошедшего.
Кроме того, 21 июня пресс-служба департамента полиции американского штата Мэриленд проинформировала о гибели трех человек в результате падения одномоторного самолета. По версии следствия, воздушное судно связано с одной из местных летных школ округа Монтгомери. Полиция не исключает, что оно могло использоваться в тренировочном полете.