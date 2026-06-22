Житель Владивостока ограбил ювелирный, попав в него через тайный ход

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Полиция Владивостока задержала ранее судимого местного жителя, подозреваемого в ограблении ювелирного салона. Злоумышленник сделал тайный ход из подвала здания в магазин и похитил деньги из кассы и ювелирные изделия.
В полицию обратился 74-летний владелец ювелирного магазина на проспекте 100-летия Владивостока. Он сообщил, что неизвестный ограбил его торговую точку.
Ночью злоумышленник проник в магазин через тайный ход, проделанный им в подвале здания. Несмотря на сработавшую тревожную сигнализацию, он успел похитить деньги из кассы и девять лотков с ювелирными изделиями.
Грабитель спрятал часть украденных украшений в подвале, чтобы вернуться за ними позже, и скрылся.
По подозрению в преступлении задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Установлено, что часть похищенных ювелирных изделий он закопал возле гаража на улице Снеговой. В его машине обнаружена одежда, в которой он был во время совершения преступления, а в кошельке — 116 тысяч рублей, похищенные из кассы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливается сумма ущерба.
Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим имущественным преступлениям.