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Житель Владивостока ограбил ювелирный, попав в него через тайный ход

Житель Владивостока ограбил ювелирный, сделав в него тайный ход из подвала.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Полиция Владивостока задержала ранее судимого местного жителя, подозреваемого в ограблении ювелирного салона. Злоумышленник сделал тайный ход из подвала здания в магазин и похитил деньги из кассы и ювелирные изделия.

В полицию обратился 74-летний владелец ювелирного магазина на проспекте 100-летия Владивостока. Он сообщил, что неизвестный ограбил его торговую точку.

Ночью злоумышленник проник в магазин через тайный ход, проделанный им в подвале здания. Несмотря на сработавшую тревожную сигнализацию, он успел похитить деньги из кассы и девять лотков с ювелирными изделиями.

Грабитель спрятал часть украденных украшений в подвале, чтобы вернуться за ними позже, и скрылся.

По подозрению в преступлении задержан 47-летний ранее судимый местный житель. Установлено, что часть похищенных ювелирных изделий он закопал возле гаража на улице Снеговой. В его машине обнаружена одежда, в которой он был во время совершения преступления, а в кошельке — 116 тысяч рублей, похищенные из кассы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Устанавливается сумма ущерба.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим имущественным преступлениям.