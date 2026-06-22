Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Milliyet: в Турции на свадьбе подросток случайно ранил дробью 11 человек

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате несчастного случая на свадьбе в Турции. Об этом 21 июня сообщила газета Milliyet.

По ее информации, подросток, целясь в воздух, выстрелил из ружья на свадьбе в районе Чивриля в провинции Денизли. Дробь задела 11 человек, которые получили ранения различной степени тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи. Двое потерпевших были госпитализированы в другие медучреждения для дополнительного обследования, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Правоохранительные органы доставили виновника происшествия на допрос для дачи показаний, ведется расследование.