Milliyet: в Турции на свадьбе подросток случайно ранил дробью 11 человек

АНКАРА, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате несчастного случая на свадьбе в Турции. Об этом 21 июня сообщила газета Milliyet.
По ее информации, подросток, целясь в воздух, выстрелил из ружья на свадьбе в районе Чивриля в провинции Денизли. Дробь задела 11 человек, которые получили ранения различной степени тяжести.
Все пострадавшие были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи. Двое потерпевших были госпитализированы в другие медучреждения для дополнительного обследования, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
Правоохранительные органы доставили виновника происшествия на допрос для дачи показаний, ведется расследование.