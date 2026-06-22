Силы ПВО сбили 58 летевших на Москву БПЛА

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Позже Собянин сообщил еще о 57 сбитых на подлете к столице БПЛА.
В новость внесены изменения (03:25, 03:27, 03:41, 03:50, 04:02, 04:07, 04:13, 04:18, 04:21, 04:34 мск) — увеличилось число сбитых БПЛА.
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