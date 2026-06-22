Над Москвой сбили очередной дрон

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в MAX, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. На месте падения обломков сбитого дрона работают специалисты экстренных служб.
Это не первая атака дронов на Москву за последнее время. Ранее, 18 июня, украинские беспилотники нанесли массированный удар по столице и Московской области — тогда несколько дронов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотни. Всего за минувшую неделю система ПВО отразила несколько атак, сбив десятки беспилотников на подлетах к городу.
По данным Минобороны, за 21 июня средства ПВО уничтожили 168 украинских БПЛА самолетного типа над различными регионами России, включая Москву и Московскую область. Эффективность столичной системы противовоздушной обороны, по словам Собянина, остается крайне высокой — доля прорвавшихся дронов не превышает 0,001%.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях на текущий момент не поступало.
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