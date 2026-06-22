Над Москвой сбили очередной дрон

Это не первая атака дронов на Москву за последнее время. Ранее, 18 июня, украинские беспилотники нанесли массированный удар по столице и Московской области — тогда несколько дронов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода в районе Капотни. Всего за минувшую неделю система ПВО отразила несколько атак, сбив десятки беспилотников на подлетах к городу.