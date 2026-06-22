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Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин ночью 22 июня.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс» от 02:57.

В Москве неоднократно подчёркивали, что удары украинских дронов по гражданским объектам носят сугубо провокационный характер и являются прямым следствием неудач ВСУ на передовой. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооруженные силы РФ наносят прицельные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающего производство беспилотников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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