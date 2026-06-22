Убившего 13 человек Йоркширского потрошителя допрашивали девять раз до ареста

Женщины шли домой, работали, возвращались с учебы, оказывались в местах, где полиция потом искала закономерность. Одних слишком быстро записывали в «рискованную среду». Других воспринимали как разрушение прежней версии. Но во всех случаях за следственными категориями стояли семьи, города, привычная жизнь и позднее понимание: сигналы были раньше.