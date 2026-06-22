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Добровольцы, предположительно, нашли тело пропавшего на реке Сунжа мальчика

Добровольцы во время поисков восьмилетнего Хизира Дербичева в Ингушетии могли обнаружить тело ребёнка в реке. Об этом сообщил Mash Gor.

Источник: Life.ru

Во время поисков на Сунже могли обнаружить тело пропавшего мальчика. Видео © Telegram / Mash Gor.

По информации телеграм-канала, участники поисковой операции нащупали в воде объект, который может оказаться телом пропавшего мальчика. В настоящее время эту информацию проверяют специалисты.

Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

Напомним, поиски восьмилетнего Хизира Дербичева в Ингушетии продолжаются уже почти неделю. По данным регионального управления МЧС, в операции принимают участие более шести тысяч человек, включая спасателей, волонтёров и жителей Северного Кавказа. Специалисты обследовали дно и береговую линию реки Сунжа, а также использовали дроны и специальную технику. Известно, что мальчик пропал после попытки спасти тонущего друга. На днях ему исполнилось восемь лет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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