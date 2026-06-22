Добровольцы, предположительно, нашли тело пропавшего на реке Сунжа мальчика

Напомним, поиски восьмилетнего Хизира Дербичева в Ингушетии продолжаются уже почти неделю. По данным регионального управления МЧС, в операции принимают участие более шести тысяч человек, включая спасателей, волонтёров и жителей Северного Кавказа. Специалисты обследовали дно и береговую линию реки Сунжа, а также использовали дроны и специальную технику. Известно, что мальчик пропал после попытки спасти тонущего друга. На днях ему исполнилось восемь лет.