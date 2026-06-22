Пять человек погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

Информация об аварии появилась в паблике 716.kz в Instagram. Сообщалось, что трагедия произошла в минувшее воскресенье днем на трассе — погибли и пострадали люди.
В полиции региона озвучили подробности случившегося. Там сообщили, что 21 июня на автодороге «Астана — Коргалжын» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: Kia, Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser.
В результате столкновения произошло возгорание двух автомобилей марки Toyota. «По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, еще пять получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения», — заявили в полиции.
В настоящее время по факту происшествия проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства аварии.