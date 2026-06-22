Женщина погибла при пожаре в частном доме в Приморье

Сегодня утром в селе Яковлевка Яковлевского округа Приморья загорелся частный дом. В пожаре погибла женщина 1974 года рождения, мужчина 1975 года рождения пострадал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Спасатели нашли обоих пострадавших в ходе тушения пожара. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. По итогам работы дознавателей МЧС России установлена наиболее вероятная причина трагедии.
«Наиболее вероятная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», — рассказали в МЧС России по Приморскому краю.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведомство напоминает жителям следить за состоянием электропроводки, не перегружать сеть и использовать только исправное оборудование. Специалисты также рекомендуют доверять ремонт профессионалам и установить в жилье пожарный извещатель.