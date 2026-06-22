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В Новосибирске подросток на мотоцикле пострадал при столкновении с авто

Авария произошла на улице Покрышкина у дома № 1.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 июня в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Авария произошла в 20:10 на улице Покрышкина у дома № 1. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения за рулем Hyundai Solaris двигался со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону улицы Титова. Мужчина решил повернуть налево, но делал это с крайней правой полосы, хотя должен был занять левый ряд.

В этот момент в попутном направлении по левой полосе ехал мотоцикл Rosco. Автомобилист не пропустил двухколесное транспортное средство и столкнулся с ним. За рулем мотоцикла находился подросток 2009 года рождения.

После удара подростка доставили в больницу. Врачи уточняют характер полученных им травм. Инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.