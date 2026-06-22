Собянин сообщил об отражении атаки уже шести направлявшихся к Москве БПЛА

Силами противовоздушной обороны уничтожены пять украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Общее число сбитых дронов достигло шести. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.
21 июня Министерство обороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей.
21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.