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Прыжок в воду закончился вызовом спасателей и медиков в Усть-Каменогорске

Мужчина травмировал ногу во время прыжка в воду с моста и не смог самостоятельно выплыть — ему потребовалась помощь спасателей и медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Усть-Каменогорске на проспекте Абая мужчина 1990 года рождения во время купания спрыгнул с моста и получил травму ноги.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

На плавсредстве они добрались до пострадавшего, извлекли его из воды и доставили на берег.

После мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

«МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде и призывает не рисковать своей жизнью», — обратились в ведомстве к гражданам.

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