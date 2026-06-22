Прыжок в воду закончился вызовом спасателей и медиков в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске на проспекте Абая мужчина 1990 года рождения во время купания спрыгнул с моста и получил травму ноги.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.
На плавсредстве они добрались до пострадавшего, извлекли его из воды и доставили на берег.
После мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.
«МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде и призывает не рисковать своей жизнью», — обратились в ведомстве к гражданам.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше