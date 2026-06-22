Собянин сообщил о ликвидации уже девяти беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще три вражеских дрона.
— Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло девяти.
21 июня Министерство обороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей.
14 июня один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Орле. Днем ранее один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.