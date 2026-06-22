В Приморье пропал вертолёт Robinson R44

В Приморском крае продолжается поисково-спасательная операция после исчезновения вертолёта Robinson R44. На борту находились два человека — пилот и лётчик-наблюдатель, а связь с экипажем оборвалась во время выполнения лесоавиационных работ в Тернейском районе.
Пропал со связи.
Воздушное судно пропало днём в воскресенье, 21 июня. Вертолёт следовал по маршруту из посёлка Терней в село Единка, однако в установленное время экипаж не вышел на связь. С полудня никаких сведений о его местонахождении не поступало. По данным экстренных служб, до настоящего момента обнаружить вертолёт не удалось.
Информацию о происшествии подтвердили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Там сообщили, что воздушное судно выполняло лесоавиационные работы. После потери связи были организованы поиски, к которым привлекли авиацию и спасательные подразделения. Параллельно обстоятельства случившегося начали выяснять правоохранительные органы.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Речь идёт о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем тяжкие последствия. Следователи проводят необходимые процессуальные действия и устанавливают все детали происшествия.
Вертолёт пропал в горном районе с густой растительностью, которая затрудняет поиски.
Ищут с воздуха.
По уточнённым данным Росавиации, речь идёт о вертолёте Robinson R44 с регистрационным номером RA-07425. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Гранат». Именно этот вертолёт вылетел с посадочной площадки в Тернее в направлении Единки для выполнения задач по авиационному обеспечению лесного хозяйства.
Поисковая операция продолжается уже вторые сутки. Для обследования территории был задействован вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — вертолётные услуги». На его борту находятся спасатели Хабаровской региональной поисково-спасательной базы, подведомственной Росавиации. Кроме того, в поисках участвуют ещё два вертолёта авиакомпании «Гранат». Работы координируются совместно с федеральным агентством воздушного транспорта.
Вечером 21 июня спасателям пришлось временно приостановить операцию. Причиной стали ухудшение погодных условий, низкая облачность и наступление тёмного времени суток. Продолжать обследование местности в таких условиях было небезопасно. С наступлением утра поисковые мероприятия возобновили.
Отдельное внимание привлекла информация о компании-владельце воздушного судна. Росавиация сообщила, что ранее в отношении авиакомпании «Гранат» вводились ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта для выполнения коммерческих воздушных перевозок. Эти ограничения действовали до 18 июня 2026 года.
Пока специалисты обследуют возможные районы нахождения вертолёта, официальной информации о судьбе экипажа не поступало. Поисковые группы продолжают работу в труднодоступной местности Тернейского района. Спасатели и следственные органы рассчитывают установить местонахождение воздушного судна и выяснить причины, по которым связь с ним внезапно прервалась во время выполнения полёта.
Вертолёт пропал в труднодоступном районе. В 1995 году севернее, на территории уже Хабаровского края, разбился Ту-154, летевший с Сахалина в Новосибирск. Тогда обнаружить место падения самолёта удалось лишь спустя месяц после того, как с бортом пропала связь.