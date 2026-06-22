В Приморье пропал вертолёт Robinson R44

Воздушное судно пропало днём в воскресенье, 21 июня. Вертолёт следовал по маршруту из посёлка Терней в село Единка, однако в установленное время экипаж не вышел на связь. С полудня никаких сведений о его местонахождении не поступало. По данным экстренных служб, до настоящего момента обнаружить вертолёт не удалось.