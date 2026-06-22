Поиски пропавшего вертолета с двумя людьми возобновились в Приморье

Отметим, что авиакомпания «Гранат» базируется в аэропорту Владивостока и на двух посадочных площадках в Приморском крае. Ранее, в марте 2026 года, Росавиация ввела ограничения на сертификат эксплуатанта компании после выявления нарушений воздушного законодательства. За несколько дней до исчезновения вертолета ограничения были сняты по итогам инспекционных проверок.