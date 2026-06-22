Поиски пропавшего вертолета с двумя людьми возобновились в Приморье

В Приморском крае продолжаются поиски вертолета Robinson R44 с регистрационным номером RA-07425. Воздушное судно авиакомпании «Гранат» пропало 21 июня во время выполнения лесоавиационных работ — на борту два человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Вертолет вылетел с посадочной площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. В назначенное время экипаж — пилот и летчик-наблюдатель — на связь не вышел. Местонахождение борта до сих пор не установлено.
«В поисково-спасательной операции участвует вертолет Ми-8 авиакомпании “ЮТэйр — Вертолетные услуги”. На его борту — спасатели ФКУ “Хабаровская РПСБ”», — сообщили в Росавиации.
К поискам также подключились два вертолета самой авиакомпании «Гранат». Вечером 21 июня операцию пришлось прервать из-за темноты и низкой облачности. Утром 22 июня поиски возобновились.
Отметим, что авиакомпания «Гранат» базируется в аэропорту Владивостока и на двух посадочных площадках в Приморском крае. Ранее, в марте 2026 года, Росавиация ввела ограничения на сертификат эксплуатанта компании после выявления нарушений воздушного законодательства. За несколько дней до исчезновения вертолета ограничения были сняты по итогам инспекционных проверок.