В Хабаровске горела гостиница, эвакуированы 32 человека

В Хабаровском крае за сутки пожарные реагировали на 14 техногенных пожаров, три из них произошли в жилье. Самые заметные выезды были в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Утром в Хабаровске огнеборцев вызвали на улицу Ленинградскую. В девятиэтажной гостинице на третьем этаже в прачечной обгорел электрический провод. Возгорание удалось ликвидировать ещё до прибытия пожарных. Из здания эвакуировали 32 человека, среди них трое детей. Пострадавших нет.
В Комсомольске-на-Амуре пожарные выезжали в микрорайон Попова на улицу Мачтовую. Там загорелись гаражи и деревянные постройки. Огонь полностью уничтожил машину в одном из гаражей, рядом стоящий деревянный нежилой дом и катер «Амур». Также частично обгорела передняя часть второго автомобиля. Люди не пострадали, причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.