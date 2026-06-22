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В Хабаровске горела гостиница, эвакуированы 32 человека

Всего за сутки огнеборцы реагировали на 14 техногенных пожаров в регионе, три из которых произошли в жилье.

В Хабаровском крае за сутки пожарные реагировали на 14 техногенных пожаров, три из них произошли в жилье. Самые заметные выезды были в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Утром в Хабаровске огнеборцев вызвали на улицу Ленинградскую. В девятиэтажной гостинице на третьем этаже в прачечной обгорел электрический провод. Возгорание удалось ликвидировать ещё до прибытия пожарных. Из здания эвакуировали 32 человека, среди них трое детей. Пострадавших нет.

В Комсомольске-на-Амуре пожарные выезжали в микрорайон Попова на улицу Мачтовую. Там загорелись гаражи и деревянные постройки. Огонь полностью уничтожил машину в одном из гаражей, рядом стоящий деревянный нежилой дом и катер «Амур». Также частично обгорела передняя часть второго автомобиля. Люди не пострадали, причины пожара устанавливают дознаватели МЧС.

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