Кассетный суббоеприпас унес жизнь женщины в Горловке

По информации господина Приходько, вчера также при обстрелах были ранены три мирных жителя в Никитовском районе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пострадавшие — два мальчика 2014 и 2019 года рождения, а также женщина 1967 года рождения.