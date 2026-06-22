Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кассетный суббоеприпас унес жизнь женщины в Горловке

Жительница донецкой Горловки погибла при детонации суббоеприпаса типа «колокольчик», сообщил мэр Иван Приходько. Речь идет о боеприпасе М77 американского производства, которыми снаряжаются западные кассетные снаряды и ракеты.

Жительница донецкой Горловки погибла при детонации суббоеприпаса типа «колокольчик», сообщил мэр Иван Приходько. Речь идет о боеприпасе М77 американского производства, которыми снаряжаются западные кассетные снаряды и ракеты.

Суббоеприпасы — это небольшие элементы кассетного снаряда, которые рассеиваются в воздухе над большой площадью. Некоторые подобные боеприпасы детонируют не сразу, а превращаются в противопехотные мины, жертвами которых становятся мирные жители.

По информации господина Приходько, вчера также при обстрелах были ранены три мирных жителя в Никитовском районе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пострадавшие — два мальчика 2014 и 2019 года рождения, а также женщина 1967 года рождения.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше