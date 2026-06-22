В России неоднократно подчёркивали, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре являются ничем иным, как провокациями, вызванными неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения. Отечественные системы ПВО на деле демонстрируют высокую результативность, методично уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры российские военные наносят точечные удары по объектам украинского ВПК, специализирующимся на производстве дронов.