Количество сбитых беспилотников у Москвы выросло до 19 с начала ночи

Силы ПВО отразили атаку еще десяти беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее количество дронов, сбитых у столицы с начала ночи, достигло 19 штук.
Какие-либо подробности мэр не уточняет. Неизвестно, в каких районах сбивают БПЛА. Господин Собянин сообщает, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
Сегодня ночью приостановили работу аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты.