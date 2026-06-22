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Количество сбитых беспилотников у Москвы выросло до 19 с начала ночи

Силы ПВО отразили атаку еще десяти беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее количество дронов, сбитых у столицы с начала ночи, достигло 19 штук.

Силы ПВО отразили атаку еще десяти беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Общее количество дронов, сбитых у столицы с начала ночи, достигло 19 штук.

Какие-либо подробности мэр не уточняет. Неизвестно, в каких районах сбивают БПЛА. Господин Собянин сообщает, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Сегодня ночью приостановили работу аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты.

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