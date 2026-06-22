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Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Приморье

По факту аварии проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

В Находке на Находкинском проспекте произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и трех автомобилей. 41-летний водитель мотоцикла Honda CBR 600rr скончался на месте от полученных травм. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По предварительным данным, 33-летняя водитель Toyota Vitz поворачивала налево и не убедилась в безопасности маневра. Она не предоставила преимущество мотоциклу, который двигался прямо. После столкновения Honda отлетела на полосу встречного движения, где врезалась в Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства автоаварии, назначено проведение ряда исследований», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия выехали инспекторы дорожно-патрульной службы, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.