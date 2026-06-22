Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Приморье

По предварительным данным, 33-летняя водитель Toyota Vitz поворачивала налево и не убедилась в безопасности маневра. Она не предоставила преимущество мотоциклу, который двигался прямо. После столкновения Honda отлетела на полосу встречного движения, где врезалась в Toyota RAV4 и Nissan X-Trail.