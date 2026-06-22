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В Хабаровском крае пенсионерка получит компенсацию за нападение собак

В Хабаровском крае пожилая женщина пострадала от нападения бездомных собак. Через суд ей удалось добиться компенсации морального вреда.

В Хабаровском крае пожилая женщина пострадала от нападения бездомных собак. Через суд ей удалось добиться компенсации морального вреда.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, гражданское дело рассмотрел Бикинский городской суд.

Установлено, что на пенсионерку напала собачья стая. Псы повалили свою жертву на землю, одна из них укусила ее в область головы. В результате у женщины рваная рана и психологическая травма.

Суд взыскал с администрации города 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, посчитав, что нападение произошло из-за недостаточных мер, принимаемых муниципалитетом по отлову безнадзорных животных.