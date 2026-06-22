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Собянин сообщил об уничтожении уже 27 летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще восемь беспилотников (БПЛА). В общей сложности это уже 27-й ликвидированный БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще восемь беспилотников (БПЛА). В общей сложности это уже 27-й ликвидированный БПЛА.

— Отражена атака еще восьми беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

17 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника по АЗС в городе Обояни. Также два человека получили акубаротравму и осколочные ранения, им окажут медицинскую помощь.

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