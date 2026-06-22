Собянин сообщил об отражении атаки уже 33 направлявшихся к Москве БПЛА

Сбито еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 33-й ликвидированный БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Шесть беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
16 июня пожар произошел на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков дронов ВСУ.
15 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ региона погибли три человека.
14 июня один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Орле. Днем ранее один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.