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ПВО отразила атаку 33 украинских дронов на Москву с начала суток

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё 14 украинских БПЛА на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 22 июня. Общее количество уничтоженных с начала суток БПЛА возросло до 33.

Источник: Life.ru

«Отражена атака ещё восьми беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс» в 03:59 мск.

Через четыре минуты он добавил, что было сбито ещё шесть дронов.

В Москве не раз заявляли, что атаки дронов на гражданские объекты — это провокации, спровоцированные провалами ВСУ на передовой. Российские ПВО на практике подтверждают эффективность, планомерно сбивая воздушные цели. Ответом становятся прицельные удары по предприятиям украинского ВПК, где налажен выпуск беспилотников.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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