ПВО отразила атаку 33 украинских дронов на Москву с начала суток

«Отражена атака ещё восьми беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс» в 03:59 мск.
Через четыре минуты он добавил, что было сбито ещё шесть дронов.
В Москве не раз заявляли, что атаки дронов на гражданские объекты — это провокации, спровоцированные провалами ВСУ на передовой. Российские ПВО на практике подтверждают эффективность, планомерно сбивая воздушные цели. Ответом становятся прицельные удары по предприятиям украинского ВПК, где налажен выпуск беспилотников.
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