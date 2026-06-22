Собянин сообщил о ликвидации уже 40 беспилотников, летевших на Москву

Сбито еще семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. В общей сложности это уже 40-й ликвидированный БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Отражена атака семи БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава Москвы в своем канале в мессенджере МАКС.
21 июня Министерство обороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей.
17 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что мирный житель погиб при ударе украинского беспилотника по АЗС в городе Обояни. Также два человека получили акубаротравму и осколочные ранения, им окажут медицинскую помощь.