Собянин сообщил об уничтожении уже 43 БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три беспилотника (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще шести беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 43.
21 июня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.
11 июня в Афипском городском поселении, где после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод, ввели режим ЧС. Пострадавшим оказывалась помощь в уборке дворов и прилегающих территорий.