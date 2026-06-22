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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 45 БПЛА, летевших на столицу

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще два вражеских дрона.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано еще два вражеских дрона.

— Отражена атака еще двух БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 45.

16 июня пятеро мужчин и 13-летняя девочка получили ранения после падения обломков беспилотников на территории Подмосковья. Системы ПВО сбили БПЛА в Электростали, Котельниках, Воскресенске и других населенных пунктах.

Армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

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